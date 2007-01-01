В Калуге началась акция по приему старых шин
Авто и транспорт

В Калуге началась акция по приему старых шин

Дмитрий Ивьев
16.03, 11:11
Она продлится до 1 июня, сообщили в понедельник в калужском «Зеленстрое».

- Выбрасывать покрышки на контейнерных площадках незаконно, нарушение относится к разделу административных и карается штрафами, - напомнили калужанам коммунальщики. - Такие отходы подлежат обязательной утилизации. Покрышки относятся к 4 классу опасности. При нагревании от солнца выделяются вещества, которые загрязняют воздух и почву выбросами бензопирена, фенола и тд.

Ненужные покрышки бесплатно можно сдать по адресам: ул. Телевизионная, 2б, в понедельник-четверг - с 8:00 до 17:00, в пятницу - с 8:00 до 16:00, ул. Чижевского, 6, в понедельник-четверг - с 8:00 до 16:00, в пятницу - с 8:00 до 15:00.

Там принимаю покрышки только от легковых автомобилей.

