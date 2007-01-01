Тарусянина осудят за ДТП с пострадавшим

В понедельник, 16 марта, прокуратура Тарусского района сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он виновен в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человеку.

— В июле 2025 года мужчина управлял автомобилем в Тарусе. В его автомобилем был пассажир. Он ехал по улице Ленина и на перекрёстке при совершении маневра столкнулся с другим легковым автомобилем. Пассажир его автомобиля получил тяжкий вред здоровью, - пояснили в прокуратуре.

Теперь ему может грозить лишение свободы сроком на два года.