Тарусянина осудят за ДТП с пострадавшим
Тарусянина осудят за ДТП с пострадавшим

Евгения Родионова
16.03, 11:04
В понедельник, 16 марта, прокуратура Тарусского района сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он виновен в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человеку.

— В июле 2025 года мужчина управлял автомобилем в Тарусе. В его автомобилем был пассажир. Он ехал по улице Ленина и на перекрёстке при совершении маневра столкнулся с другим легковым автомобилем. Пассажир его автомобиля получил тяжкий вред здоровью, - пояснили в прокуратуре.

Теперь ему может грозить лишение свободы сроком на два года.

Новости по тегу
авто и транспорт
