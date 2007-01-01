В Калужской области женщину, состоящую на учёте у нарколога, лишили водительских прав
В понедельник, 16 марта, прокуратура Юхновского района сообщила о проведении проверки исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.
По данным ведомства, 49-летняя местная жительница имела водительское удостоверение, при этом она состояла на учёте у нарколога с заболеванием, являющимся противопоказанием к управлению транспортными средствами.
Прокуратура обратилась в суд с заявлением о прекращении права гражданина на управление транспортными средствами.
Женщину лишили прав.
Прокуратура взяла на контроль исполнение решения суда.
