Новые троллейбусы начали возвращаться на улицы Калуги
Утром в понедельник, 16 марта, один из них замечен на маршруте №1.
Напомним, 11 марта на улице Фомушина загорелся троллейбус, который успел проработать в Калуге всего один день.
Власти областной столицы заявили, что все новые троллейбусы проверят перед тем, как вновь выпустить на улицы. Для этого в Калугу приехали представители компании-производителя.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь