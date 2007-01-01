Новые троллейбусы начали возвращаться на улицы Калуги

Утром в понедельник, 16 марта, один из них замечен на маршруте №1.

Напомним, 11 марта на улице Фомушина загорелся троллейбус, который успел проработать в Калуге всего один день.

Власти областной столицы заявили, что все новые троллейбусы проверят перед тем, как вновь выпустить на улицы. Для этого в Калугу приехали представители компании-производителя.