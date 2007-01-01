Обнинск
Авто и транспорт

В Калужской области после смертельного ДТП возбудили уголовное дело

Евгения Родионова
13.03, 16:50
В пятницу, 13 марта, прокуратура Калужской области сообщила о возбуждении уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшее смерть человека.

По данным ведомства, ранее, 11 марта, на автомобильной дороге «Золотое кольцо» Перемышльского района столкнулись два автомобиля. Один из водителей погиб на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Прокуратура взяла расследование уголовного дела на контроль.

