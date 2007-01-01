Обнинск
Авто и транспорт

В Калуге съезд с кольца покрылся ямами

Дмитрий Ивьев
13.03, 15:24
Дорога стала опасной около Веснушек на Правом берегу. Фото в пятницу, 13 марта, опубликовали в официальном сообществе района.

- Полоса для движения просто отсутствует, сплошные ямы, - рассказал местный житель. - Варианты - либо совершать опасный маневр по встречке, либо убивать/вырывать себе стойки и колеса.

Ситуацию прокомментировали в управлении городского хозяйства.

- Возможность ремонта съезда с кольца рассмотрим по результатам весеннего обследования дорог, - заявили в управлении. - Тогда специалисты определят, какой вид ремонта лучше подойдёт для этого участка. На улице Минской действительно есть небольшая просадка. Участок уже осматривали вместе с коллегами. Подземных коммуникаций там нет, само покрытие остаётся целым. Сейчас за этим местом наблюдаем. Если начнут появляться дефекты или выбоины, включим участок в план работ.

