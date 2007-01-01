Бензин подорожал в Калужской области

Официальные данные за неделю, с 4 по 11 марта, в пятницу опубликовало правительство региона.

Бензин подорожал на 0,02% (до 63,89 руб./л), дизельное топливо – на 0,01% (до 71,72 руб./л).

- Это одни из самых низких цен в ЦФО, - говорится при этом в официальном комментарии правительства.

