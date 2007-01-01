Обнинск
Авто и транспорт

В Калужской области осудят виновника смертельного ДТП

Евгения Родионова
13.03, 11:27
В пятницу, 13 марта, прокуратура Жиздринского района сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

— В сентябре 2025 года мужчина управлял автомобилем в Жиздре. На перекрестке он не уступил дорогу водителю мотоцикла, который двигался во встречном направлении и имел преимущество. Из-за этого автомобиль и мотоцикл столкнулись. Водитель мотоцикла от травм умер на месте, - пояснили в прокуратуре.

Теперь мужчина грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трёх лет.

