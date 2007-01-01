Обнинск
Власти Калуги рассказали, где пройдёт ямочный ремонт

Дмитрий Ивьев
13.03, 11:08
KP40.RU
В четверг, 12 марта, обход провёл глава города Дмитрий Денисов. Сейчас работы ведутся в районе площади Московской.

Сейчас специалисты работают литой смесью, её можно укладывать даже при низких температурах.

- В планах – ремонт на улицах Билибина и Садовой, а также в переулке Казанкова, - пояснил Денисов. - Важный участок – работы на Правом берегу, от 3-го Академического проезда. Избавим от ям и 2-й Городской проезд, от Синих мостов до Западной. В работу берём и другие улицы с интенсивным движением, где состояние покрытия требует быстрого вмешательства.

В апреле ожидается запуск калужского асфальтобетонного завода. После этого в городе планируют увеличить объёмы ремонта.

дороги
