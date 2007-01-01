Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге полицейские проверяют дороги
Авто и транспорт

В Калуге полицейские проверяют дороги

Дмитрий Ивьев
13.03, 10:39
1 485
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Сотрудники Госавтоинспекции после зимы вышли на улицы для обследования дорог.

- Особое внимание в период активного таяния снежного покрова уделяется состоянию дорожного покрытия: наличие выбоин, колейности, - прокомментировали 13 марта в полиции.

Если дефекты находятся, собственнику дороги направляют предписание. С начала года выдано уже 33 таких предписания, возбужденно 18 административных дел.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
75%
0%
0%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlhPbnJxN2craXhRNFkrQmV6bGhLU0E9PSIsInZhbHVlIjoiSWo4V0k4WW83OFVaaUZwTEkrZDUzWmNkMmJ3dVJNeThvRUxURHFydDBRY1dpNTM5NUdxaUdXbVpQYy9PU0E3cnFJMFBvdTJrZ1ZJM3RKU2FqcEIxVGRObjJOV2J2SVc1S0ExbDduTHU2WnZOKzRUSFFTUkUxYkxrRVJqK1BUSFdMaDYxQ3FrbjZoQ0ljb0M3VDF5UW9XeDJnMWFYQlJUQlJPZEVqMktpQnQ3ZGNCaE1ObjZXeVArZ25iQkhObW8yM0lYMEg5RXFhVThzclVMZ0dhSW1nSVpuWnNwZ1Z5a1R5ZmZqNFV2WHg1OXB1cFJHbU1NVmJUKzJpUzBNbU1YUldkc1BlNlhyY2dsQ2l2T0J0SUJtMGZSMkRqOW0vczlkM2dqMUlOcnhwRjZRUTVEcnZhWVFyZmdxZmZHQm91TlVpMURqRi9vTUQ5NEZNM0hlNG40K3NvaU80S044WlVWdzlyMTlPWjZBdWQvNFdUV095SjlmU2czK3B2R3YyWkdSQ3VIYytmKzFzVGlOQzR6S1Y4OVNZbWFpWTJOdzlSaTFBN1dQSGxqSG5nckwzWFdML3g0OEEyQ05jeHY2M05mYSIsIm1hYyI6ImEwY2QzOGFiMTE0ZGVkNTAyYmNjMTlkODQxYWYyNzY3ZmMzNTM3YjJlYTY3NGYxZjY4N2RkZjM1YTJmYTI2ODIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik40T2NocER1Uy8yL1N5RnZLYzhtdEE9PSIsInZhbHVlIjoiZ0wzaHlTYStteW5ENHdOS1kvWWo5ZzdMUjZpWWtHelpkYU01aTNZeTlHVmd2R3I4bUtuRWY5Q0JESmhxSG9YNDhWN1RIekpIUWEybC8xNzRNclc2RlQ5dS9VZ0dZYlZ1ejY3QW03eENQa3dxalZSSUZSS3JJVktTbG51S21WdkJyenJGMGw1Uk96VlB3OElYL21IVFJxUnJqc2hMV1l6MkljMER5NUFWWU1BdnFZYU5KdXpTRzhUamJPUUo1cUFMaDNsMUFQeWNxSXVWcUtaby84UDdjQ1Z1WUU4VW9IWndoQXNieHpkdnJjRFFUYmZiY204SDBJREJvc25DOG5pbWNmZHllVHIzR3B5NWQwdW52NmY0UitkNkxyVWs1OWRFQndSOFhkbEQ5Y0pSZmo4QThxZGF0Sm5CWWY2Z3oxMC84dXhNb0JNOUowc3NRckx3cklUdE9yc21GZzRvNCtvaXZEeks0cGpRTndMUU9aZkhqR0s3UytVejR5REVDUW13b2lDcjRxQTVxUUl2ZXNydjdPa1ZjakNiallFYmhSZ0NJTERwRVdJd0RVaWVHQkxpRGJCdkJ2YkkyVzMrWVJqQzRPOW5rcWpFVkhnVnQ0MXQrSWVQL2pTbHdzTmc0eDBQVlM0NHZDWFJGckFIQVlXV1R6N2psTXdhUW52UTZjWDQ3TVVxQXA4SGVOeXRaTkhiM3VscXoveTQ5TzBIb2NuOEU4Nm1FRndGL1FqUDBRMGFlSjByemVOWFczZXMzSFJDOHE2ZEMwaENsbWk0RDZXMWFJMmhtbWtnVEU1a2lSUXZhaWRRbWwwbklYdFM3TU94bFFZQ0xLL05VWURFZEduKyIsIm1hYyI6IjNhZjM5OWVhNTJjNmQxMjJhNTQ0ODc2YWM3M2ZkYTlmNjg2NmQ4ZjU4NzI5ZGM0OWRmZWY0OWM1Yjg4OTg2ZWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+