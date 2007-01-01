В Калуге полицейские проверяют дороги
Сотрудники Госавтоинспекции после зимы вышли на улицы для обследования дорог.
- Особое внимание в период активного таяния снежного покрова уделяется состоянию дорожного покрытия: наличие выбоин, колейности, - прокомментировали 13 марта в полиции.
Если дефекты находятся, собственнику дороги направляют предписание. С начала года выдано уже 33 таких предписания, возбужденно 18 административных дел.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь