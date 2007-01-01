Обнинск
+4...+5 °С
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге вернут рейсы в Сочи и Минск
Авто и транспорт

В Калуге вернут рейсы в Сочи и Минск

Дмитрий Ивьев
13.03, 09:37
0 334
С 31 марта аэропорт «Калуга» переходит на весенне-летнее расписание, сообщил в пятницу министр транспорта региона Александр Шпиренко.

Вернутся приостановленные на март рейсы в Сочи.

Также возвращаются рейсы в Минск, приостановленные с конца января. Авиасообщение будет выполняться 2 раза в неделю.

С мая увеличится частота рейсов в Калининград до двух раз в неделю.

- Напомню, что в прошлом году в нашем аэропорту обслужили более 80 тысяч пассажиров и было выполнено почти 2 тысячи рейсов, - прокомментировал Шпиренко.

