В Калуге вернут рейсы в Сочи и Минск
С 31 марта аэропорт «Калуга» переходит на весенне-летнее расписание, сообщил в пятницу министр транспорта региона Александр Шпиренко.
Вернутся приостановленные на март рейсы в Сочи.
Также возвращаются рейсы в Минск, приостановленные с конца января. Авиасообщение будет выполняться 2 раза в неделю.
С мая увеличится частота рейсов в Калининград до двух раз в неделю.
- Напомню, что в прошлом году в нашем аэропорту обслужили более 80 тысяч пассажиров и было выполнено почти 2 тысячи рейсов, - прокомментировал Шпиренко.
