Калуга встала в утренних пробках
Движение в городе затруднено утром в пятницу, 13 марта.
В пробках стоят улицы Генерала Попова, Кутузова, Тарутинская, Московская, Советская, Грабцевское шоссе, дорога между Силикатным и Белой, подъездная дорога от трассы М3 «Украина» в Анненках.
Очевидцы сообщают о ДТП, которые произошли на улице Гагарина и Грабцевском шоссе.
