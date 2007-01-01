Обнинск
+4...+5 °С
Авто и транспорт

Калуга встала в утренних пробках

Дмитрий Ивьев
13.03, 08:20
0 492
Движение в городе затруднено утром в пятницу, 13 марта.

В пробках стоят улицы Генерала Попова, Кутузова, Тарутинская, Московская, Советская, Грабцевское шоссе, дорога между Силикатным и Белой, подъездная дорога от трассы М3 «Украина» в Анненках.

Очевидцы сообщают о ДТП, которые произошли на улице Гагарина и Грабцевском шоссе.

