Небо над Калугой открыли для полётов

В ночь на пятницу, 13 марта, Росавиация сначала ввела, а потом отменила ограничения на полёты в аэропорту «Калуга».

Это было связано с угрозой безопасности.

Одновременно с этим МЧС объявляло о ракетной опасности.

При этом пока нет информации о каких-либо сбитых летательных объектах ночью в Калужской области. Губернатор рассказывал лишь про беспилотник, который силы ПВО перехватили вечером 12 марта.