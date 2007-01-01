Обнинск
Авто и транспорт

Небо над Калугой открыли для полётов

Дмитрий Ивьев
13.03, 07:29
0 239
В ночь на пятницу, 13 марта, Росавиация сначала ввела, а потом отменила ограничения на полёты в аэропорту «Калуга».

Это было связано с угрозой безопасности.

Одновременно с этим МЧС объявляло о ракетной опасности.

При этом пока нет информации о каких-либо сбитых летательных объектах ночью в Калужской области. Губернатор рассказывал лишь про беспилотник, который силы ПВО перехватили вечером 12 марта.

