Небо над Калугой открыли для полётов
В ночь на пятницу, 13 марта, Росавиация сначала ввела, а потом отменила ограничения на полёты в аэропорту «Калуга».
Это было связано с угрозой безопасности.
Одновременно с этим МЧС объявляло о ракетной опасности.
При этом пока нет информации о каких-либо сбитых летательных объектах ночью в Калужской области. Губернатор рассказывал лишь про беспилотник, который силы ПВО перехватили вечером 12 марта.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь