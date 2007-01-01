Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Улица в Калуге покрылась кратерами
Авто и транспорт

Улица в Калуге покрылась кратерами

Дмитрий Ивьев
12.03, 13:56
0 91
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Калужский автомобилист опубликовал на странице главы региона фото с улицы Академической.

- Данные кратеры находятся на улице Академической, - рассказал калужанин. - Прошу городские власти. Ямы заделать. Ездить невозможно. Прошу создать комиссию по ямам нашего города и привлечь в состав комиссии городского голову.

- Сейчас в городе проводится весеннее обследование дорог, после, исходя из бюджетных средств, будет составлен план ремонта, - ответили в администрации Калуги.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InZySnUwV3B5d0hKcG81cVRDdm5SN1E9PSIsInZhbHVlIjoidEdpTUJIK3BKNit5bm9ZZm9id1NzQVNLWlhOcXY5eHpuSXN0RzR2WXI3TnAwdTA0dTdxTjlaTFhyZGpDL3Qyb2pNdmtwOVYzMEdkOHZTZk9UZUV4RW5sM0dzSUFDNXJvOGczbS93SzlTcUF6NXJWMUZ1b05SZ0J3K2F2TmNBQlQ1d0NHbWpNVEswTlQ0Z3VvM0lNRUZ6MVU5czI1YVEwUXZmWGlYTFZLSTBjb1VMU2lrd1ZkSjhhd3doVVJ5Y000RkRxd0VzRzZ4L3drOWFkaWNwNURZN1hPdmJ1azdmL1NlL1MxR0QwZHBqRC9jeWxnQ3pDV0JIZ0xmL2NaOVlPQm90V1pXd3J4SDlnK3dSQ2trWHRoQWdnRjYwVHBiNDdxcVR4OFVGelovMDJsRnI0UmZJZm5aUS95Tm5hTXQvK0c0T2RzS0l4cGRzaDNvSSt1Tlp1UkFhRWgvT3U2SVh5bzZCQzF4M0x5N3J6bEpYajBYdkovdGI0N1NoSDFxWFVoTHVpd1hSU3NrTTRmNGRTQlB1TTFGVkUrdzVoY29xOHZMWFdJUEpmUUtFdjhaaHYyTGtyTTk1ZXVyeE0rdEtMZSIsIm1hYyI6ImRhOWExN2JlZTQ1ZjViYzhlMDNkZmY3ZTM4MWE0ZWIwMjViOWQ0MWQwYjAzMWIwZGE3MDQzYTAwMDBkZjJmZjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InY3SUk3TW4xSkdrTHJKa0hhYjNGTUE9PSIsInZhbHVlIjoiMDg1ZktUV29tbmpGcWhDUlh6ZnVFR0d1eXpMdEpQU1NjamtPT1JUTVQ2dGtQTklXWnNNMkppaEFuckMxK2dqcEFwODhUcEI4Q3VsTGMvd3dWTy8wNDBsdlhoZ3JXcnU0UWUwclJtQ05IR0lhTzlSM0lZU0xYMGRxcWFNc3Z5RTRTcHpra1YwdmVFaHh1UzFIQzBjY3JvMnIzeVN6aUxTa3A3cHk3d1RWMzNWNTUzZWl0ZExkUkVlc25WdmtnTVlYQjNyM0p1Q3BzeVYycStEYmMzMkc0SnByM3BZZU1OWVdjV05EODF5OHFOVjI4NWJPSGtKZ3FsS3RPbDlpa25QV0E5WDFQMTllbTNhWkN6RWg3RVhkMEo5K0VsRlFaZkxDZHU4L1lwQzc1Zm5Kb1JOWHRHbmczdzJGbHpaSDFHdCtGb2VjejVXSnI2Znd2dFIxblhkNGN2YW1CS3ltT1VkRWVvK29UbHpvK1RqRjk3Z01pZnB4cStUZXhlOElqdHhCaGtmNDIwQXNCbE1RNkpSc1NoOHptMElYb3NBcHNxUHQ5NEw4VnRkcDNnR2ZDZGJsVW52RkphUlBqemQ3L2pRdDNBQ1BvQXRIUUhPaXJ1c041S3NKRzI5SWhKK1JUbm85UllpU0I1aGN6S0lNQ0I2Qmsya3daYnRBbS9hNDBMVkp5K3dKWitXVFNWUGNra0ZvUnhETjY5ZFk0WWNKVEhqbExMTFpLVi9ES214Q2RvZkVLa2ZYQ1dGK3ZybzJ1UU1aUjNJaFpPVUJPUkdJWW1vM0FMNno3R2E3NmwvOG5pcHVHQUMyVW5EeldERlFiUFNYRDQ4b0lmUnFEWml4VWU5NSIsIm1hYyI6ImI0M2UyY2JjMDgyYjVhNGY5MDIwN2M1NDczNzU3Yjk2MDI5ZTI5YmI2YzQxOWRlMGFkYmNiNDQwN2M0NDE5ZWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+