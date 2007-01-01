Улица в Калуге покрылась кратерами
Калужский автомобилист опубликовал на странице главы региона фото с улицы Академической.
- Данные кратеры находятся на улице Академической, - рассказал калужанин. - Прошу городские власти. Ямы заделать. Ездить невозможно. Прошу создать комиссию по ямам нашего города и привлечь в состав комиссии городского голову.
- Сейчас в городе проводится весеннее обследование дорог, после, исходя из бюджетных средств, будет составлен план ремонта, - ответили в администрации Калуги.
