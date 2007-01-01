В Калуге затопило улицу
Большая лужа образовалась на улице Комбата Сергея Козлова в северной части города.
Местная жительница опубликовала фото на странице губернатора.
- К сожалению, отвести талую воду с этого участка не получится, так как это самая низкая точка, - прокомментировали ситуацию в администрации города. - Сейчас техника задействована на других участках, после ее освобождения рассмотрим возможность уборки снежного вала.
