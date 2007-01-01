Обнинск
Авто и транспорт

В Калуге затопило улицу

Дмитрий Ивьев
12.03, 14:11
Большая лужа образовалась на улице Комбата Сергея Козлова в северной части города.

Местная жительница опубликовала фото на странице губернатора.

- К сожалению, отвести талую воду с этого участка не получится, так как это самая низкая точка, - прокомментировали ситуацию в администрации города. - Сейчас техника задействована на других участках, после ее освобождения рассмотрим возможность уборки снежного вала.

