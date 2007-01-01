На трассах Калужской области усилят контроль за обгонами

Сотрудники отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД по Калужской области проанализировали аварийность на федеральных трассах региона. Выяснилось, что главная причина ДТП — низкая дисциплина водителей.

Наиболее опасными остаются трассы М-3, А-130 «Москва — Малоярославец — Рославль», А-108 Московское большое кольцо и Р-132 «Золотое кольцо». Именно на этих дорогах чаще всего фиксируют серьёзные аварии с тяжёлыми последствиями. По данным инспекторов, водители регулярно нарушают правила, особенно при обгонах — идут на рискованные манёвры, не оценивая ситуацию до конца.

Чтобы исправить ситуацию, с 12 по 22 марта на федеральных дорогах области проходит профилактическая акция «Встречная полоса». В эти дни инспекторы будут особенно внимательно следить за тем, как водители выполняют обгоны. Нарушителей ждут штрафы, а с остальными проведут беседы о том, как не рисковать жизнью — своей и чужой.