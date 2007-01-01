Обнинск
+10...+11 °С
Авто и транспорт

В Калужской области прошли проверки такси

Дмитрий Ивьев
12.03, 12:30
0 146
Рейды состоялись в Калуге, Обнинске, Юхновском, Перемышльском, Сухиничском и Малоярославецком районах.

На дорогах дежурили сотрудники ГАИ и управления административно-технического контроля.

- Всего проверено — 33 транспортных средства, выявлено 1 нарушение в городе Малоярославце, - рассказал начальник управления Станислав Орехов. - Водитель осуществлял перевозку пассажиров без действующего разрешения на таксомоторную деятельность, соответственно нарушены и другие обязательные требования.

