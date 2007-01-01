В Калужской области прошли проверки такси
Рейды состоялись в Калуге, Обнинске, Юхновском, Перемышльском, Сухиничском и Малоярославецком районах.
На дорогах дежурили сотрудники ГАИ и управления административно-технического контроля.
- Всего проверено — 33 транспортных средства, выявлено 1 нарушение в городе Малоярославце, - рассказал начальник управления Станислав Орехов. - Водитель осуществлял перевозку пассажиров без действующего разрешения на таксомоторную деятельность, соответственно нарушены и другие обязательные требования.
