В Людиново назвали планы по ямочному ремонту
Ситуацию с дорогами в четверг, 12 марта, прокомментировал глава Людиновского района Геннадий Ананьев.
- Приоритет — главные улицы и участки с опасными ямами. Перед укладкой асфальта поврежденные места осушают, - рассказал чиновник.
Работы уже завершены на проспекте Машиностроителей и перекрестке Ленина-Энгельса.
- Сейчас продолжают восстанавливать покрытие на улице Энгельса. Далее перейдут на улицу Ленина, - отметил Ананьев.
