В Людиново назвали планы по ямочному ремонту
Авто и транспорт

В Людиново назвали планы по ямочному ремонту

Дмитрий Ивьев
12.03, 10:18
0 92
Ситуацию с дорогами в четверг, 12 марта, прокомментировал глава Людиновского района Геннадий Ананьев.

- Приоритет — главные улицы и участки с опасными ямами. Перед укладкой асфальта поврежденные места осушают, - рассказал чиновник.

Работы уже завершены на проспекте Машиностроителей и перекрестке Ленина-Энгельса.

- Сейчас продолжают восстанавливать покрытие на улице Энгельса. Далее перейдут на улицу Ленина, - отметил Ананьев.

