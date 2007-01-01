Обнинск
+6...+7 °С
Авто и транспорт

В Калужской области пьяный водитель устроил ДТП

Дмитрий Ивьев
12.03, 08:29
0 498
Авария произошла в начале года в Дзержинском районе. Освидетельствование показало, что автомобилист был пьян.

Ранее этот человек уже попадался инспекторам нетрезвым за рулём, рассказали 12 марта в прокуратуре Калужской области.

По уголовной статье 48-летнему мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Машину «Лада X-ray» могут конфисковать.

