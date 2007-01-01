В Калужской области пьяный водитель устроил ДТП
Авария произошла в начале года в Дзержинском районе. Освидетельствование показало, что автомобилист был пьян.
Ранее этот человек уже попадался инспекторам нетрезвым за рулём, рассказали 12 марта в прокуратуре Калужской области.
По уголовной статье 48-летнему мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Машину «Лада X-ray» могут конфисковать.
