Самолёт из Казани опоздал в Калугу на три часа
Сбой в расписание возник вечером в среду, 11 марта, из-за введения ограничений на полёты в калужском аэропорту.
Рейс из Казани авиакомпании «ЮВТ аэро» должен был прибыть в Грабцево в 19:50, однако прилетел только в 22:45.
В обратном направлении пассажиры направились в 23:09 вместо 20:40.
Напомним, полёты в Калуге временно запрещались из-за угрозы атаки беспилотников.
