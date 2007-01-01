Обнинск
Авто и транспорт

Небо над Калугой открыли для полётов

Дмитрий Ивьев
12.03, 07:39
0 258
Вечером в среду, 11 марта, Росавиация сообщила о снятии ограничений, которые действовали в калужском аэропорту.

Самолётам вновь можно там взлетать и садиться.

Временный запрет на полёты вводили из-за угрозы атаки беспилотников.

Ночью Росавиация не вводила ограничений, хотя над Сухиничским районом сбили два беспилотных летательных аппарата.

