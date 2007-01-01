Небо над Калугой открыли для полётов
Вечером в среду, 11 марта, Росавиация сообщила о снятии ограничений, которые действовали в калужском аэропорту.
Самолётам вновь можно там взлетать и садиться.
Временный запрет на полёты вводили из-за угрозы атаки беспилотников.
Ночью Росавиация не вводила ограничений, хотя над Сухиничским районом сбили два беспилотных летательных аппарата.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь