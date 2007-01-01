Обнинск
+6...+7 °С
Авто и транспорт

В Людиново заделают провал на улице Энгельса

Дмитрий Ивьев
11.03, 16:47
0 338
Большая яма на проезжей части там образовалась на выходных. Автомобилисты били тревогу в соцсетях.

Глава Людиновского района Геннадий Ананьев 11 марта сообщил, что проблемное место оградили.

- Сейчас специалисты работают на объекте, - пояснил он. - Откачали воду из ямы, теперь засыпают ее щебенкой и трамбуют. После — зальют бетоном. Когда бетон затвердеет, будет восстановлено асфальтовое покрытие.

дороги
