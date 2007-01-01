В Калуге ямочный ремонт делают на семи улицах
Управление городского хозяйства в среду, 11 марта, сообщило, где уже начаты работы:
- Ул. Набережная,
- Правобережный проезд,
- ул. Баумана (в районе д. 22),
- пер. Юрия Казанкова,
- ул. Телевизионная (в районе д. 17 и в районе пер. Юрия Казанкова),
- ул. Калуга-Бор,
- ул. Садовая (от пер. Лаврентьевского до д. 65 по ул. Широкой).
