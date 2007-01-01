Обнинск
+9...+10 °С
Авто и транспорт

В Калуге ямочный ремонт делают на семи улицах

Дмитрий Ивьев
11.03, 15:10
0 104
Управление городского хозяйства в среду, 11 марта, сообщило, где уже начаты работы:

  • Ул. Набережная,
  • Правобережный проезд,
  • ул. Баумана (в районе д. 22),
  • пер. Юрия Казанкова,
  • ул. Телевизионная (в районе д. 17 и в районе пер. Юрия Казанкова),
  • ул. Калуга-Бор,
  • ул. Садовая (от пер. Лаврентьевского до д. 65 по ул. Широкой).

