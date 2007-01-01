Обнинск
Главная Новости Авто и транспорт В Людиново идет реконструкция путепровода
Авто и транспорт

В Людиново идет реконструкция путепровода

Дмитрий Ивьев
11.03, 09:31
0 89
О ходе работ в среду, 11 марта, рассказал министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко.

- Подрядчик на объекте уже выполнил погружение всех свай под опоры путепровода, а также частично готов арматурный каркас стоек промежуточных опор, - пояснил он. - В настоящее время ведется устройство насадок на крайних опорах и монтаж опалубки для устройств стоек опор.

Министр напомнил, что все работы запланировано завершить в конце текущего года.

калужская область
