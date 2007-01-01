В Людиново идет реконструкция путепровода

О ходе работ в среду, 11 марта, рассказал министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко.

- Подрядчик на объекте уже выполнил погружение всех свай под опоры путепровода, а также частично готов арматурный каркас стоек промежуточных опор, - пояснил он. - В настоящее время ведется устройство насадок на крайних опорах и монтаж опалубки для устройств стоек опор.

Министр напомнил, что все работы запланировано завершить в конце текущего года.