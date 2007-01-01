Выезд на встречную полосу стал причиной 15 смертей в Калужской области за два месяца

Полицейские 11 марта напомнили водителям: один из самых опасных маневров на дороге — выезд на полосу встречного движения. Часто они приводят к тяжёлым авариям с погибшими и пострадавшими.

Только за первые два месяца этого года в регионе зафиксировали 28 ДТП, связанных с выездом на встречку. В них погибли 15 человек, ещё 54 получили ранения.

В Госавтоинспекции напоминают: выезд на встречную полосу там, где это запрещено, — серьёзное нарушение. За него грозят крупные штрафы или лишение прав.