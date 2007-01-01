Обнинск
Небо над Калугой открыли для полётов

Дмитрий Ивьев
11.03, 11:40
В 11:36 в среду, 11 марта, Росавиация сообщила о снятии ограничений, которые действовали в калужском аэропорту.

Теперь в Грабцево вновь могут садиться и взлетать самолёты. На вечер там запланирован регулярный рейс в Казань.

Напомним, временный запрет был введен федеральным ведомством часом ранее из-за угрозы безопасности.

