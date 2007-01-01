«Ситуация критическая»: в Калуге просят срочно отремонтировать дорогу
Во вторник, 11 марта, житель Калуги рассказал о проблеме на улице Киевка.
- В отмеченном на карте участке дороги образовались глубокие ямы, требующие срочного ремонта! Ситуация критическая, - пояснил автомобилист.
Ситуацию прокомментировали в городской администрации.
- Глубокие ямы на этом участке ликвидируем в течение недели литой смесью, а уже после начала работы асфальтобетонных заводов будем планировать ремонт горячим асфальтом, исходя из погодных условий, - говорится в заявлении чиновников.
