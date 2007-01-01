Обнинск
Авто и транспорт

«Ситуация критическая»: в Калуге просят срочно отремонтировать дорогу

Дмитрий Ивьев
10.03, 16:30
0 346
Во вторник, 11 марта, житель Калуги рассказал о проблеме на улице Киевка.

- В отмеченном на карте участке дороги образовались глубокие ямы, требующие срочного ремонта! Ситуация критическая, - пояснил автомобилист.

Ситуацию прокомментировали в городской администрации.

- Глубокие ямы на этом участке ликвидируем в течение недели литой смесью, а уже после начала работы асфальтобетонных заводов будем планировать ремонт горячим асфальтом, исходя из погодных условий, - говорится в заявлении чиновников.

