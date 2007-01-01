«Как после бомбежки»: калужане рассказали про огромные ямы на дороге

Развалился асфальт на дороге Малоярославец – Детчино – Калуга, рассказала местная жительница.

- Вот такие ямы, которые местами даже по встречке не объехать, находятся на окружной дороге Малоярославец – Детчино – Калуга, - отметила она, опубликовав фото. - Этот кошмар и ужас начинается от поворота на Ерденево и до поворота в Козлово. На днях стояло несколько машин с пробитыми колёсами. Дорога в самом Детчино тоже в ужасном состоянии, как после бомбёжки.

В министерстве транспорта региона на жалобу ответили, что ямочный ремонт там уже начали, но дорога находится в ремонте до конца 2027 года.