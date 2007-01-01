В Калуге провалился асфальт на улице Пухова

Автомобилисты жалуются на состояние проезжей части в районе домов №1, 5, 7 и 9, где ведется строительство новой многоэтажки.

- Половина проезжей части обвалилась в глубокий котлован, - рассказал 10 марта местный житель. - Из-за этого бетонные блоки были переставлены на середину дороги. Теперь вторая половина проезжей части тоже поползла в котлован. Уже два раза в прошлом году из-за подвижки грунта прорывало водопроводную трубу.

Ситуацию прокомментировали в городской администрации:

- Застройщику выдано уведомление о нарушении границ земельного участка. Сейчас с застройщиком идут судебные разбирательства.