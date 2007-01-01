Обнинск
Власти Калуги просят убрать машины с пяти улиц для вывоза снега

Дмитрий Ивьев
10.03, 16:20
0 501
Работы пройдут в ночь на 11 марта на следующих участках:

  • Яченская набережная — продолжение работ,
  • ул. Никитина, участок от Восточного проезда в сторону ул. Степана Разина,
  • ул. Билибина — продолжение работ,
  • ул. Карла Либкнехта, участок от ул. Телевизионной до ул. Ленина,
  • ул. Кирова, заезд с ул. Герцена к храму.

