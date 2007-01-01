В Калужской области новые автобусы закупили для четырех маршрутов
Транспорт приобретен за счёт средств частного перевозчика.
Три новых автобуса ездят по маршрутам «Киров-Москва», «Бетлица-Москва», «Киров - Калуга» и «Бетлица-Калуга», рассказал 10 марта министр транспорта региона Александр Шпиренко.
- В этом году Калужская область продолжает работать над обновлением подвижного состава для того, чтобы поездки и путешествия у жителей и гостей региона проходили комфортно и безопасно, - пояснил министр.
