Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калужской области новые автобусы закупили для четырех маршрутов
Авто и транспорт

В Калужской области новые автобусы закупили для четырех маршрутов

Дмитрий Ивьев
10.03, 13:13
0 422
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Транспорт приобретен за счёт средств частного перевозчика.

Три новых автобуса ездят по маршрутам «Киров-Москва», «Бетлица-Москва», «Киров - Калуга» и «Бетлица-Калуга», рассказал 10 марта министр транспорта региона Александр Шпиренко.

- В этом году Калужская область продолжает работать над обновлением подвижного состава для того, чтобы поездки и путешествия у жителей и гостей региона проходили комфортно и безопасно, - пояснил министр.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
0%
67%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InJSQzdsNm9GZUtobVA1RGVpSk9xK2c9PSIsInZhbHVlIjoibks4RnpFN0VHRmg1UStOSjYyUHk1NlI0Mnc5d1FlbWNxRkFwZ1ZONEFGV3FtUUR1V2hVY21aeUJXYTlPczhGdzBHNjVYNmxzdmNMWE0ydG5VUElMVnRib01qeGI1dmRHbzRBa2V4bkxMZC8wZ2RLMis0eVlSQThIUHIvQVhSSVhRQzBTRmkwT3VGdDZHNWtHaGdab3MxVTNOWjJBRkhIYlBvQTJFcTM0ck8rNHNLVUVwR0s1ODRmclp6WHA3YnhkVG16bHR5SHFndDFUWXFkaVBtWHFST1pWQWhGZjBXUEVFeUlsZTc4cWdqNkVzSngxSVlXZmhucmF6MXVyd1UvYTNFeUMrMmZPZ2h2QjhDTG9ncytYUEVxTW1NN0ZlYklhVW5UdnZaK3JZdERSbitXczRqNXVtR05RWmRvb1VmSk9QTEMyRVIxa3V1c3NaTXVUaDBudk9CZ3NSempZRElCdmZRK0ZaOEJCaEFzcmdjSGhiUDZ6eVdLbVQ0S1o1cFlmUm9ZbFlmVDhDeU11NDFid0Fyd1hjWmVnTWhETnlsNE9IV2dESmhPQWZ5aDdhVHRMS3poczluSURGN3dWd0x0USIsIm1hYyI6IjJmZWRlOWY3ZTc2ZWM5MzIxZmFkNzc3MmY1YjkxZjMxYzQ2ZDU3NjA1ZDRjMTJkNGZmNjRhMTM3YTgyMjM3ZDMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IitCUFNCeVp3cjFTaER2RlhZRDZBZUE9PSIsInZhbHVlIjoiZEZSNXhSVjh5cE4zc2JQWmwrMDhtWmtRcjZGbkxhQXc2cUhpemlVRUdaN3czcGFUcktnNVhETEhreHRhaTM3RVdVNFVXUGlURGdhRVdINVRrOFo0dktXZThnTlNFeXpNQ2hYYVBkVlhuam5pNVhkd28zZkNMQ2hMcFh0M1pKWUFVeTRKUEI2MzdrbmgybDBjK0pVRjBhT0Q3UnhzT3hYZzBibVBTZ2NGeEYvTlJUcnVUWXBNZXlzc3FmZGhCOUVWcGpabXJOYzB2bHg2YmpRSlp1T0xsdmNxNEc2eWFnV2dJeWNDK3ZBdGRTY1MySGJTQ1pKMDM5UzZvdmM1YVV3ZFpqY3NUMWNITkxwRk9rK2QydVpiclZsQnhISFJEbUlxQmxrTkRQUmZTTXpvc3hncWxTOFlpSE5sSk9XVFV6RUVSK3Bmb014TENZMlNUUTdHL0NVRUJDbjJ2dnJLdmNjWlBYOEdaK29uQS9veHM1SFExUnB5RUNPUjdjZ3E1ck5PaXFpR1Q1L3BBT0t2Y3QyejlIM0pGZXk0WGJQeGlwQVQ0RXFHYnA2T2FHeXJRNkFGMHh4OFlMaGY3c09KWjFNLzVyVlZKSEZyNUYxS09FMmhFMWhQc2l2SUJvVEM2ekh0L2xYdmlMMXd2TjFZSGxRWE9pNEJxZkVnbHYwbC96cFZIaUpDQXBHVUQ2bjR4bGtQZThpUXNiRCtuSW4xS0szQmd4VmxrckZSK0Jyb2NnekhEejVzNE1EOFowem04amhheUlodmxtQ1ZPU3d0aTBQWVl6c2FRTWR4d3RSWWhnR0YxZUswTEl3SGdLUHpJbDFjOHNUUFNMSytUZnpNdnk3TyIsIm1hYyI6IjNjYmE5NGMxN2JhM2JlZDYwY2ZiYWU2ZGU1OTJmNzhjOTg3Y2E1Mzk4NjFiMzM0MGU0N2UwYjAyMTExNzU0ZGQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+