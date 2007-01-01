Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге пройдёт ямочный ремонт на четырех улицах
Авто и транспорт

В Калуге пройдёт ямочный ремонт на четырех улицах

Дмитрий Ивьев
10.03, 16:04
1 541
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Администрация города 10 марта сообщила о планах на нынешнюю неделю:

  • Ул. Баумана, 22,
  • Ул. Телевизионная, 17, а также в районе переулка Юрия Казанкова,
  • Пер. Юрия Казанкова,
  • Ул. Садовая (от Лаврентьевского переулка до дома 65 по улице Широкой).

Также уже ведутся работы на Правобережном проезде и на улице Набережной.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
0%
0%
50%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ilk3anV3eGpjTU1vUWY0SVJxTnZlQWc9PSIsInZhbHVlIjoiVHk0RXdVRFZmQ2tLS2VsZE1XM2c0V29tMWN3OVR1YlB1L0x6SXd1Ulk2c3h6Wm9BSkVITmZIUGttYUZydFM2YjB4YnoyNHI2b0JEU2RZa2kzcmhKUjFBSDdueURiS2N4SG9pd1d0cllWdVo1Y2JkMXJRMytSczNCcUkyQ1hyQ0hzV0I5aHFFcS9CRGlrb0dDQWx3NzJhdlp5L3dyNjMyOEI5OFFTcC8vWlFKektjeTlCd1R0d2hxa2RjRFRnak5wMk9RWnVzTTl4RVgxNktFQ1VjYXVmdWZsMFFjYThMRGdJZU43d1JiclRPRkxpekZVd0NqakR5UVJpNEVpR1ZWbllJUk1UbDIxbVpxaklmQmtKZVBqVlp3emxUb2RGUkpyOGU2QXlZd3QwR1pzQnJ3T215cm5WOExFUnloeTNwWnNXcnlpdmRvTjMrWGZBQitkS1VaNXVGZElqLy94elMyTXlYdXZBME53K1dBZXdkcWhmRTc5QjIrTDI5blVLQjdDT1NRK0tTNWVCR1BtVmlsOE1DNUdyclVtTThsQVJJb1hHSHRCYlUvcWl2dkhWcTM3dHFSRE5KZG9qdW1WRjd1ayIsIm1hYyI6ImE0MTQ3NmRhYzg1M2MyODE1YWYwZDA1ODg2ZDlmMDUzNzk4YTM5ZDQ5MDQ5YWQwYzI3YWJmY2JjMWUxODY1MzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IndyaHhRRFZsSGtxei9rT3B4aEdPNUE9PSIsInZhbHVlIjoiQmh5WFlObDk1cm83YkxGMEpvdkxEYzJNWDV2THR1VGdVNGwrU2I4c2l0dndwZ2dsek05NkRBK081bkwvaldDR21vQTlzd1VpVllvVFZCRENyRUFxWHFvY1NtS3VKL1NndHFvWVZBc0FlMWEwTmRQSXVUckpmcGhuK0llR2dodjgxR0hLVEU0WWRiYTlzSWlBb2RnQmM1OUZhODFvZm54ZVRzd1dna1N0RmMweGV3b0d4VmYwR3k1bVZmay9MM0JxaFZXc2ZCRDNxTVp2bW1SdVJjRkpoM2prcDVEZlpxTjRpTXFRNzRPUndaRWE4YTg1ZUhocFlReUpyRTlwd2ExcnhiN2ZYQUZ2Zi9DTHd5UjdxZU1PWlZwcUNseDZiaTFaMkhuR2J0Qm5DMlFveU9jcEpDZWp0d0VEQmowQXZ0SEFsQWdNM3dVQ1VFZEdkSzVMd1V3b3BlRWdkL0VDSUxEZVdQcmpBWEwxenVocUhGME5rSUc3WXZINzQ3YXJDckNXUCt1UWtXWVhUaGdzWCsrZC91ZkRyZXpXTTRHaTViWUwyL3c3NjBCVEJrRU1yM2x0MFpDdUdWbHZwekQ1UkdPUFpvVHhRTEVwR3llYWdKVDdYbjFwUnVMZ1RFeXI0L3gxR2x0NkdjY1kvNkJ0Z2dyUzdxTHVwbThSR2xVakx1QnZGR1lPbEN0Y2J5Y2NKSzRFRmwyWEtJVjNBdXpsRFNLSWRzdDNuVlo5WDRTQWZmU0ZSc0ZqSS9TbGhUMWx1Vkh1SGRFS0VNOXEydys0T0tYMGxkbEtMZUtOQXBIYUltSm1yRGRBU2xDdkFrc2tFTzNIaDhLTVdZNWQvVlhDRnJHUiIsIm1hYyI6ImQ0ZmQ2NjhkMTkwOTEzMjViYjVjYzBhN2RiMzhmYjExNzUwNzBkNjg3OTcwMmQ5ZWFmMzk0ZmJhYzJiNTA2N2QiLCJ0YWciOiIifQ==
18+