В Калуге пройдёт ямочный ремонт на четырех улицах
Администрация города 10 марта сообщила о планах на нынешнюю неделю:
- Ул. Баумана, 22,
- Ул. Телевизионная, 17, а также в районе переулка Юрия Казанкова,
- Пер. Юрия Казанкова,
- Ул. Садовая (от Лаврентьевского переулка до дома 65 по улице Широкой).
Также уже ведутся работы на Правобережном проезде и на улице Набережной.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь