В Калуге рассказали, где проведен ямочный ремонт
Управление городского хозяйства во вторник отчиталось о работах, проведенных со 2 по 7 марта.
Отремонтировано 200 квадратных метров покрытия на следующих участках:
- Ул. Московская (путепровод, эстакада и район дома 288),
- Ул. Октябрьская (участок от Большевиков до Добровольского),
- Перекрестки: Рылеева/Суворова, Старичков/Луначарского, Ленина/Воскресенской, Дзержинского/Николо-Козинской,
- Ул. Кутузова (в районе д. 30).
