Авто и транспорт

В Калуге рассказали, где проведен ямочный ремонт

Дмитрий Ивьев
10.03, 12:01
Управление городского хозяйства во вторник отчиталось о работах, проведенных со 2 по 7 марта.

Отремонтировано 200 квадратных метров покрытия на следующих участках:

  • Ул. Московская (путепровод, эстакада и район дома 288),
  • Ул. Октябрьская (участок от Большевиков до Добровольского),
  • Перекрестки: Рылеева/Суворова, Старичков/Луначарского, Ленина/Воскресенской, Дзержинского/Николо-Козинской,
  • Ул. Кутузова (в районе д. 30).

