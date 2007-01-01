Санавиация запланировала почти 100 вылетов в 2026 году

Обнинск
В 2026 году в Калужской области продолжит работать санитарная авиация - вертолёт, который доставляет тяжелобольных в больницы, когда счёт идёт на минуты. Программа действует в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

На этот год на авиационные рейсы выделили 45 миллионов рублей, часть из которых — федеральные деньги. План — выполнить не менее 95 вылетов. Это значит, что врачи смогут быстрее добраться до пациентов в отдалённых районах и оперативно доставить их в специализированные центры.

Санавиация помогает в самых сложных случаях: когда человеку нужна срочная операция, специализированная помощь или когда дорога до больницы слишком долгая. Пациентов доставляют как в калужские клиники, так и, при необходимости, в медицинские центры соседних регионов.

В прошлом году вертолёты эвакуировали 115 человек — план перевыполнили, изначально рассчитывали на 90 пациентов.

