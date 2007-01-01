Губернатор поручил оперативно ремонтировать дороги

Владислав Шапша 10 марта поручил быстрее ремонтировать дороги после зимы. По данным Центра управления регионом, хотя в целом люди стали реже жаловаться, сообщений о плохом состоянии дорог стало больше. Чаще всего писали жители Калуги, Обнинска и Боровского района — все обращения уже передали местным властям и в Минтранс.

На заседании правительства области губернатор отметил, что такая ситуация типична для весны: снег тает, асфальт проседает, появляются ямы. Но это не значит, что можно ждать — ремонтировать нужно как можно скорее.

Шапша попросил муниципалитеты не тянуть и оперативно устранять недостатки, чтобы дороги стали безопасными и удобными для водителей и пешеходов.