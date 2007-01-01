Обнинск
В Калужской области 9 пациентов нарколога лишились водительских удостоверений
Авто и транспорт

В Калужской области 9 пациентов нарколога лишились водительских удостоверений

Дмитрий Ивьев
10.03, 08:08
0 361
Нарушения выявили в Малоярославецком районе, рассказали во вторник, 10 марта, в прокуратуре региона.

Водительские удостоверения были у девяти местных жителей, которые состоят на учете у врача-нарколога.

При этом заболевания не позволяют водить машину.

По решению суда пациентов лишили удостоверений.

