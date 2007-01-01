В Калужской области 9 пациентов нарколога лишились водительских удостоверений
Нарушения выявили в Малоярославецком районе, рассказали во вторник, 10 марта, в прокуратуре региона.
Водительские удостоверения были у девяти местных жителей, которые состоят на учете у врача-нарколога.
При этом заболевания не позволяют водить машину.
По решению суда пациентов лишили удостоверений.
