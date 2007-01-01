В Калужской области расписание электричек изменится на праздниках
Московская железная дорога сообщила, как будет ходить железнодорожный транспорт во время длинных выходных.
7-8 марта будет использоваться субботнее расписание.
В понедельник, 9 марта, поезда поедут по расписанию воскресенья.
10 марта будет использоваться расписание понедельника.
Экспрессы Москва – Калуга-1 №7005/7006 и №7023/7024 будут курсировать с 6 по 9 марта.
Еще два поезда №7025/7026 Москва-Калуга-1 и №7027/7028 Калуга-1 – Москва поедут 7-9 марта.
Пассажиров просят заранее уточнять время отправления и прибытия поездов в конкретный день.
