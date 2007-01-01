Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калужской области расписание электричек изменится на праздниках
Авто и транспорт

В Калужской области расписание электричек изменится на праздниках

Дмитрий Ивьев
06.03, 15:24
0 241
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Московская железная дорога сообщила, как будет ходить железнодорожный транспорт во время длинных выходных.

7-8 марта будет использоваться субботнее расписание.

В понедельник, 9 марта, поезда поедут по расписанию воскресенья.

10 марта будет использоваться расписание понедельника.

Экспрессы Москва – Калуга-1 №7005/7006 и №7023/7024 будут курсировать с 6 по 9 марта.

Еще два поезда №7025/7026 Москва-Калуга-1 и №7027/7028 Калуга-1 – Москва поедут 7-9 марта.

Пассажиров просят заранее уточнять время отправления и прибытия поездов в конкретный день.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
железная дорога
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkM4V0g3K3A3UkRJL1o3dXdZU0srZ3c9PSIsInZhbHVlIjoiNzRYMmd3K3Zhd3F2Z0kwdHNxY3V3bW1sd1R5YS8xeE8rclNWWDJYV0Z6YnBXRWF5bU9Ia2NGVndOcm5ZMGVDOHVOQjd1aCtaZUhFZmVleDlPc1lNZHQveDY2c29sWUJ6eHJkZXZqZzdsUUMwM3hOMldhOTExdFc2VHo1bmJpY0x5ekpIbXFSSk42aDc3Yk9qeUhNVktDWGQyR3JDVll3aGNaTG5yWjRBM3JhRW5SdkRhLzQwZ2FXbDMxNE9lUFFhTkdIdTV5Nm1LWFRNTnhLZ3hpeS9vb04vNWxERm43bUpoaU10V2NWeHNjSnUzK3NKMGVYNjN4c1JUWmVhQXkwUTRPNDlUeUpIcFdNL21oOWVLR2liYVhCTnM3WGt6MTBUb0RHclhjcGR0REtWU01XbUVZVUtXWjV4MWpIYWhpaDV2WFlRYXBhQjQ2YzF0VklqblhlTCtXMVVnNnpJbDc3dTQydEZGWXl3UThXQzZkR3ltNDFzNnNZa0R2ZFZHNGxsQ2czZEE3VnFodnpUNTRrek1IanBCbXNpZEZLakU1ZnZ0NWZpMmp1RmlBajRhTG1WT0dOZEppSm0rR3pDL2lCdCIsIm1hYyI6IjI3OWVjYWQ3OTQyODIyN2UyOGRiYmQ1ZDU4NDJhZjllMDUxOTg0ODA3ODRhNTJlNDIxZmIxMWIyMWI1MTNkNzkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ikt0ZTMrWXR3UW9yQ3NqODkvSTFodVE9PSIsInZhbHVlIjoiWmIxMHE3a0N1aWVGTVgxWG96S3NYd0NGRzNvbDBsM0xwQ2V6eUJ5M3VWK3A2Q1VUbVpzMGhOMlE1dm9YeTdEc29RWlM0N0drMEJqNEdsejBTWERKR3huT05DTVdHckE0VjlNNFAwc0lIZ2ZvWG0rMDVJcnhlaTNUM1NrWklETituOHdDQkV5R3kwaXJDMVNuWm1uak93WG9qTlpNN2t2cHNEU3hkK3h3U2MzVXBMUUk5UHRrMDNBTDc5WDFNeGlERmovakNadW5TRVpaM1RjblZvNzg0VHhiOEllRXhXUmlUN3JyUEEzL0RCM045aktTMUZ4ZVdodU9FU1lER1lydFQ1MTZBUWZCVU1XaFJIS0d0a2FNTnRGem1QVFdnQTFZd3VVdVhPWk5oWFRIYmJzQkp5RDNKNFk0b00wUWVFSmJ1cU5lbVh4b0VMcjFQVEZycE95MDZ6bDF6bjg5QlpvN09QcU9jbkJPQTlHVUM1bTJJRWRVRXBWQmV3bEZWZXJGWXRublk5NUlXWXlDMmlFQVM0bGJ4ZDFxQ0U3TnpPVWlBV2YvYXU5RWpyUDFYRjN0UUpBWUpQTGZKcXZCbUkrdmJmdzhadGxHcHFmL1dKeExIUGVRZXkvN0YrSmtVcjNocHEwVkFRalFBb1NIK2NDVG5jRHpRTEt4eW03NUQ1YzR6OXkvM0NQNGVmdlpvUTBORjIyOXRrdWRBMWxTZWZua0hsODZBN0JnMGNlTGYrMTM2b21qK0ZnVnpoTGsybVQ1VlQyd0xIL1VQaE84WU4vaVZXR3d1bGpCR3kvSVg1cHVHQUNBK3JFeTY4ZnI2RjBSRVlPSm9SOERsT29lcmprcSIsIm1hYyI6IjlhYzVmYzBmN2I5ZWY4NmZlZmVlM2IwNGRhNjJmOTgxY2QyM2NkNzIwZTA1ZWM5NWM0MDc3NTEyMzQ1OGZhZjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+