Для Калуги закупят ещё 31 троллейбус

Их поставка запланирована на 2026 год, сообщил в пятницу, 6 марта, министр транспорта региона Александр Шпиренко.

- Мы продолжаем обновление подвижного состава. В этом году в областной центр запланирована закупка 31 троллейбуса, - прокомментировал он. - Также, хочу отметить, что в этом году перевозчики запланировали закупку новых автобусов по межмуниципальным маршрутам.

Ранее, напомним, сообщалось что новые троллейбусы поставят в Калугу в марте.