На калужских дорогах пройдут массовые проверки

Госавтоинспекция региона объявила 6 марта о проведении профилактической акции «Нетрезвый водитель».

Инспекторы пока не уточняют, где именно будут дежурить, поэтому сплошных проверок стоит ожидать в разных местах региона.

В полиции призвали калужан не садиться за руль в пьяном виде.

- Данное правонарушение может привести к непредсказуемым последствиям и нанести вред не только водителю, но и другим участникам дорожного движения, - говорится в комментарии ГАИ.