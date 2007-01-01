На калужских дорогах пройдут массовые проверки
Госавтоинспекция региона объявила 6 марта о проведении профилактической акции «Нетрезвый водитель».
Инспекторы пока не уточняют, где именно будут дежурить, поэтому сплошных проверок стоит ожидать в разных местах региона.
В полиции призвали калужан не садиться за руль в пьяном виде.
- Данное правонарушение может привести к непредсказуемым последствиям и нанести вред не только водителю, но и другим участникам дорожного движения, - говорится в комментарии ГАИ.
