Пятничные пробки собрались в Калуге
Утром в пятницу, 6 марта, движение затруднено во многих частях областного центра.
Большая пробка наблюдается на дороге между деревней Белой и Силикатным. Очевидцы сообщают, что там произошло ДТП.
Заторы на улицах Набережной, Кутузова, Генерала Попова, Советской, Жукова, Телевизионной, Кирова, Московской, Ленина, Грабцевском шоссе.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь