Авто и транспорт

Пятничные пробки собрались в Калуге

Дмитрий Ивьев
06.03, 08:32
0 349
Утром в пятницу, 6 марта, движение затруднено во многих частях областного центра.

Большая пробка наблюдается на дороге между деревней Белой и Силикатным. Очевидцы сообщают, что там произошло ДТП.

Заторы на улицах Набережной, Кутузова, Генерала Попова, Советской, Жукова, Телевизионной, Кирова, Московской, Ленина, Грабцевском шоссе.

