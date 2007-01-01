Власти Калуги просят убрать машины с шести улиц для вывоза снега
Работы пройдут в ночь на пятницу, 6 марта, на следующих участках:
- ул. Набережная, сторона р. Оки,
- ул. Гагарина, участок от ул. Королева до подземного перехода,
- ул. Московская, от ул. Суворова до пл. Московской,
- площадь Московская,
- ул. Огарева — продолжение работ,
- ул. Театральная — продолжение работ.
