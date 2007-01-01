Обнинск
Авто и транспорт

Власти Калуги просят убрать машины с шести улиц для вывоза снега

Дмитрий Ивьев
05.03, 17:09
0 103
Работы пройдут в ночь на пятницу, 6 марта, на следующих участках:

  • ул. Набережная, сторона р. Оки,
  • ул. Гагарина, участок от ул. Королева до подземного перехода,
  • ул. Московская, от ул. Суворова до пл. Московской,
  • площадь Московская,
  • ул. Огарева — продолжение работ,
  • ул. Театральная — продолжение работ.

Новости по тегу
снег
