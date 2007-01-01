Обнинск
Авто и транспорт

В Калужской области идёт реконструкция моста через Локню

Дмитрий Ивьев
05.03, 14:17
Работы ведутся в деревне Афанасово Малоярославецкого района.

- Мост находился в предаварийном состоянии. Его обновление позволит улучшить надежность конструкции и продлить его срок службы, - рассказал в четверг, 5 марта, министр транспорта области Александр Шпиренко.

На данный момент выполнено устройство объездной дороги, а также устройство ростверков опор и обустройство площадки, на которую устанавливается опорная часть. Проводится монтаж балок пролетного строения.

- Работы ведутся согласно графику. Держу ситуацию на контроле, - заявил Шпиренко.

