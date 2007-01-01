В Калужской области идёт реконструкция моста через Локню
Работы ведутся в деревне Афанасово Малоярославецкого района.
- Мост находился в предаварийном состоянии. Его обновление позволит улучшить надежность конструкции и продлить его срок службы, - рассказал в четверг, 5 марта, министр транспорта области Александр Шпиренко.
На данный момент выполнено устройство объездной дороги, а также устройство ростверков опор и обустройство площадки, на которую устанавливается опорная часть. Проводится монтаж балок пролетного строения.
- Работы ведутся согласно графику. Держу ситуацию на контроле, - заявил Шпиренко.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь