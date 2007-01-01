В Калуге встали в пробке площадь Старый Торг и улица Кутузова
Движение в этой части города затруднено днем в четверг, 5 марта.
Выезд на площадь затруднен со стороны улиц Набережной, Баженова. Кутузова и Ленина.
По Кутузова затор растянулся до перекрёстка с Луначарского.
Очевидцы сообщают, что в районе пересечения Старого Торга и улицы Ленина произошло ДТП.
