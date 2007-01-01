Обнинск
0...+1 °С
Авто и транспорт

В Калуге встали в пробке площадь Старый Торг и улица Кутузова

Дмитрий Ивьев
05.03, 12:36
0 251
Движение в этой части города затруднено днем в четверг, 5 марта.

Выезд на площадь затруднен со стороны улиц Набережной, Баженова. Кутузова и Ленина.

По Кутузова затор растянулся до перекрёстка с Луначарского.

Очевидцы сообщают, что в районе пересечения Старого Торга и улицы Ленина произошло ДТП.

