В Калуге пройдет акция «Внимание! Пешеход»

С начала 2026 года на дорогах Калуги произошло уже 20 ДТП, в которых пострадали 27 человек. Девять из них — пешеходы.

Чтобы снизить эту статистику, 5 марта городская Госавтоинспекция проведёт профилактическую акцию «Внимание! Пешеход».

В ходе мероприятия полицейские особое внимание уделят двум моментам: как водители проезжают пешеходные переходы и как ведут себя сами пешеходы.