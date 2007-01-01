Обнинск
Авто и транспорт В Калуге пройдет акция «Внимание! Пешеход»
Авто и транспорт

В Калуге пройдет акция «Внимание! Пешеход»

Дмитрий Ивьев
05.03, 08:35
0 248
С начала 2026 года на дорогах Калуги произошло уже 20 ДТП, в которых пострадали 27 человек. Девять из них — пешеходы.

Чтобы снизить эту статистику, 5 марта городская Госавтоинспекция проведёт профилактическую акцию «Внимание! Пешеход».

В ходе мероприятия полицейские особое внимание уделят двум моментам: как водители проезжают пешеходные переходы и как ведут себя сами пешеходы.

