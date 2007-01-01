Обнинск
Авто и транспорт

Автомобили в Калуге подорожали на 2%

Дмитрий Ивьев
05.03, 09:59
0 341
По итогам февраля средняя цена нового автомобиля в Калужской области достигла 2,12 миллиона рублей — на 2% выше, чем в январе. Такие данные приводят 5 марта эксперты «Авто.ру Бизнес».

При этом отдельные модели наоборот снизились в цене. Так, Haval Jolion подешевел почти на 4% — теперь в среднем 2,62 млн рублей, Lada Largus стала доступнее на 2,6% — около 1,83 млн рублей, Tenet T4 потерял в цене 1,4% — сейчас примерно 2,33 млн рублей.

В целом по стране российские автопроизводители снизили среднюю цену на новые машины — теперь она чуть ниже двух миллионов рублей (1,99 млн). А вот китайские марки держат планку: в среднем новая «китаянка» стоит 3,94 млн рублей, и цена не меняется с начала года.

При этом выбор российских машин на рынке вырос на 7%, а китайских — всего на 1%.

