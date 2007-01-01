В калужском Турынино проект окружной дороги обещают утвердить в апреле

В понедельник, 2 марта, в нашу редакцию обратился калужанин через сообщения обратной связи. По его словам, на протяжении трёх лет проблема с окружной дорогой в Турынино не решается.

— На фото утро в Турынино-3. И так каждый день. Неужели за три с лишним года эта администрация города не может сделать что-то полезное? Три года только отмазки про какого-то несуществующего инвестора. Сколько можно издеваться над людьми? Когда построят окружную дорогу в Турынино? - написал мужчина.

В Управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги прокомментировали ситуацию:

— Альтернативный проезд со стороны ООО «Магистральные сети» - улица Новождамировская, дом №5 далее по улице Проезд Кольцевой на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения Р-132 «Вязьма-Калуга-Тула-Михайлов-Рязань», отражен как планируемый в проекте внесения изменений в Генеральный план городского округа города Калуги. Ориентировочный срок утверждения данного проекта - апрель текущего года.