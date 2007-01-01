Тарусянина осудят за смертельное ДТП
В четверг, 5 марта, прокуратура Тарусского района сообщила об утверждении обвинительного заключения в отношении 43-летнего местного жителя.
По данным ведомства, он обвиняется в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее тяжкий вред здоровью и смерть человека.
— В октябре 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения ехал по автомобильной дороге Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов. Он не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль перевернулся. Погиб один пассажир, второй получил тяжкий вред здоровью, - уточнили в прокуратуре.
Мужчине грозит лишение свободы до 12 лет.
