Авто и транспорт

Тарусянина осудят за смертельное ДТП

Евгения Родионова
05.03, 09:33
В четверг, 5 марта, прокуратура Тарусского района сообщила об утверждении обвинительного заключения в отношении 43-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее тяжкий вред здоровью и смерть человека.

— В октябре 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения ехал по автомобильной дороге Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов. Он не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль перевернулся. Погиб один пассажир, второй получил тяжкий вред здоровью, - уточнили в прокуратуре.

Мужчине грозит лишение свободы до 12 лет.

