В Калуге залатали ямы на улице Дзержинского
Ямочный ремонт прошёл на перекрёстке с улицей Николо-Козинской.
Ранее автомобилисты сообщали, что на проезжей части срезали асфальт и оставили ямы.
В соцсетях калужане уже жалуются на состояние дорог. С приходом теплой погоды асфальт местами начал сходить вместе со снегом.
Ямочный ремонт в городе традиционно пытаются успеть провести до майских праздников, но потом он продолжается и летом.
