Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге залатали ямы на улице Дзержинского
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге залатали ямы на улице Дзержинского

Дмитрий Ивьев
05.03, 08:56
2 574
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Ямочный ремонт прошёл на перекрёстке с улицей Николо-Козинской.

Ранее автомобилисты сообщали, что на проезжей части срезали асфальт и оставили ямы.

В соцсетях калужане уже жалуются на состояние дорог. С приходом теплой погоды асфальт местами начал сходить вместе со снегом.

Ямочный ремонт в городе традиционно пытаются успеть провести до майских праздников, но потом он продолжается и летом.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
33%
33%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ing4NG5Od2p6dFBIMk5NTzE5Wmw4OWc9PSIsInZhbHVlIjoiSEVOTzZSbFRVNm1zTXR1VHNQeE11NmR0cVdlN0YvbHEvbTMyZlNJd0Uzb0RtV0JONjcvOVVVRzJEOHFnc1A2Z1hTRk94RGdwaXNaMmM5djk4S3VON0Q4V2h0NkZsZWJzQ2pQMEhTYWpSYW10dnRNUWVCQ2R0bUdxekRPNnFOVnJ1aDlxVDR2d1VMNHZjTE94eFlQK1hFTk5OSnBVQlV2WGZ1SUVIM05jT2FLczV3SFVKbk9EL1VKdmszSm1zSHdITUlFZGRxWjFpTFBhdTlUdUxxWHdNNTJUWWQwaURyaEF2WkVvMUpLS29jajE4b3IyNG9rZ0Y4aTBKejRDUVdCRS81U1A5cmp6eGFza3BHUE9weFg2RnlaTnFhcnNZNkc1Q2ZnNHpJRGl4Z05uYjVBeVlaR2dSS01PbEpwQ0JYcyt4UlhHSjdpTlRqV3owMXpmR0NGZ3JrdmpaODZnZHl6TDFSSlBJc3JNb0tOcVNlNkRaYkU0QmRPZFpjRS9uV09zeTJqV2JFUCswa1pCckR0MXU3SzJKOXUxa2h0bmxhNElqeldMZzF3eWxuM1JwUGtic2dEZGtDRjZFSXhPcWJINCIsIm1hYyI6IjZhMjgyNjEzYzQ3MDUzNWUwMTA1MDFiNTFhZWNjZDdkNjVjMzY1M2E1N2MyNDUzYzcyYmIwMjQzZTRmZjBmMTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ikg4UXVvNmZyS3RDdVhSd2VQZ1EzRHc9PSIsInZhbHVlIjoicWQvSFZMbU11OThlYVdJU1ZHL3ZFUkNNS2lLOXVDbllIUzMwOWFnK0JTa2pGcmJHbFNRaW91OGs5a3ZPMGRWWUxFTzNJNTdCWU1RU3JPcEFuME9IRmdSeXlnZjA4LzE0TXNOOHd3Q0U0RGpRUVl1N2gyQWZFTnBwazJzVGErRVB2cXltVC9EWU5PNEdpN3BVUWxONGhXOHB1RS9teU50ZWxXc01GbzArOVFTYitXaG8zbmtLQXlxOHNhY0t5NTNlRTVJbnJFZ2hQNStjelBnbXl6RWZqdFV5Qi9CZTc3blREdnIxS2MwKzZzaGdxUDUydTd4NUt0TEJjam5takpRUUlnVnVqS3dydHROK3hnYTFYK0hYU1EwRUJLVGVGa0lXaXlXL0NNaGlCK1lqbzdoUkxKalFRYVcwR3k4ME1OMEJCMzM5NUwzRWhKbldCU2Q2OVhJNVlrUnQva2xyWkMwTEFUVFZoNmpVZCtUNTFJc0czbUdqcXdqdzBkVkp6aWRVUVljY2Rqb0JOSjV2TWEyc1hQUm1ZNG8xTTgwS0dLNkduTmMwd2ZYUnRXb0h3L0I2eE5nN1pOVXYwSVpuK3J2STE4Rnk4VTR3UlJlU0lWTFhRWGIrbGJHMUtBK3o5QXd6RUZqb3NIQ29iOGw5eXlVU0F5Z1dzdzN6aTUwcmVVN1htK09uQTgyTyt3WWl0S3hYS1k5dmI1ODNSaVhENExuVjd1UkpvYUtSaVFkbWw3ai9ETVUyQk5HZnlPNldMd2t5dW9OZ0toQ2U4aDJvY1dvNHRveEw2Smp1dmdjSU8zcURWVHo2VlBWWHdOaThxbEd4U2JwZlNXMnJXWmNxUHB6QyIsIm1hYyI6IjZmZWJlN2I5NmExMGExNWNiMTIwNmQ1OTU4ODk4OWUyN2U3ZjAyNmFlNWE4ZjRjMzkyZjAyN2RhYWQwYzc0YTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+