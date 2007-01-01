Где в Калуге вывозили снег
Городская администрация сообщила, где велись работы в ночь на четверг, 5 марта.
Опубликован список улиц:
- ул. Луначарского — продолжение работ
- ул. Никитина, участок от ул. Болдина до Восточного проезда,
- ул. Дзержинского, в сторону ул. Николо-Козинской,
- ул. Карла Либкнехта, участок от ул. Ленина до ул. Телевизионной,
- ул. Театральная — продолжение работ,
- ул. Огарева — продолжение работ.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь