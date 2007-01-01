Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Где в Калуге вывозили снег
Авто и транспорт

Где в Калуге вывозили снег

Дмитрий Ивьев
05.03, 07:50
0 366
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Городская администрация сообщила, где велись работы в ночь на четверг, 5 марта.

Опубликован список улиц:

  • ул. Луначарского — продолжение работ
  • ул. Никитина, участок от ул. Болдина до Восточного проезда,
  • ул. Дзержинского, в сторону ул. Николо-Козинской,
  • ул. Карла Либкнехта, участок от ул. Ленина до ул. Телевизионной,
  • ул. Театральная — продолжение работ,
  • ул. Огарева — продолжение работ.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Imhkejd4U3VLZSswZmM4d3R5SHNsMmc9PSIsInZhbHVlIjoickhEcVFOb1M3dzNNWVU3U2pyTC8zSVd3Z1VrZW92aFdGQzc0Y0NhK2E1bVlQS1dIQ1Zrd1IzYVdEOGxrelM2ZG0wV2pZWS8zN1JrUEFnOFE1dVJ0cXNPUHdUaDU4OXhiQzlEcDNoempDeEdyR001cVY2NGlFS3R1YkNhdVlGUEx6eDY3T2tIRDlxWkVZcWdxQWNVZkpQb0pjMG5JVFdwd3ZOcXFYRWZweWt3TjRpUmt2M05LWWRyL3ZBNG9vZW9jSFFmSUtEL09IWXpkRy9NVy9JVzRGYzZEejRWR2ZnNG9CMFJrRDNrbGNvRE9Zcmo3RTQ0T0ZUZzRaRE9WVm51bUYza2tmUE9tc3BUYTFZK3B1aG9zRFJPb3IwcDg2SFlXZS8rZndtam9MK2JUVEFjTjd5M1VQc2haUlBiU2dvZHQyTllQSzZBa0xZQWI4Y3JrWVJqekVjSUxHNzl2ZDByMGVrcm5wMngyaFN6cGpQclFIYlFaMWFDUy9hMGUxcERTeEVwbCt1b3U3aFpxVGVpQmtmOFRjRStTNkJ4N0VHaDdsT01YZ1NQT0w3aytwZlZlZm9MOU5Xak9FcWlwcmFiRSIsIm1hYyI6ImJlYWY5MjAxMjgyYWNlZTNiZWM5MDk5N2M3ODEwMjI5YWQ5NmUyNjZmY2I2NjgzYmIxYTkzN2EyNDYwZGQ1YTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im5KN3BqMDVsMFZRUC82cmFlVkxRM2c9PSIsInZhbHVlIjoiT0NhVyt6T2QzNkxWTXQzN0VjZVcxcXpPbFppS3hGWUQ5WmdsUFJqamtOZ2ZCSHFxQWJseGZxdnl2a3h0emFYUDQ2Q083TVpaWG93NTYvVWNMU0p5dE9xejFURVdKNWRucS9TOUhJZko4cGF3V1BlQ2FQdUphaDJVamxjNm90T2tTNDhEMmJMeFFJWDZ0N2Q2UTB6VlZFQ1RrempBMy9oMVBTZTN0N2dKaW4rN1FLVHVZWHoxbWs3SklaYU53RktGTGhMcFdCZ3EyanJ6YmdqeFkrbVVubG9RRy9Oai9PNnRERFpYMXBCN0RaVndURTV4VUhES3MzWWZEdmkxMmN6VFlvQ0NUV09OSlVCRVUxdS9WN1Y2azlqVitvQTl4ZFZWZkxHTFZmUGQzNW9ibVFKdm10NTgrbmtmSmYvSlZlVkRPTmtqRTcwRmxDZ1hxNHp2VDFpZXNsYThtY3hLTzhTRXM2WUZ5QU1wNXFxRHZvM05JcDZEK1lpZHhkZkNJK1RLMlMzeXJwUkhHSG0rSHp5cDNOYUdpZWVyQWdpb3dBUlhQTFVrMm5KYnhlYmlmRUpyOGpCaTFZSmFGcnVPSUF5RmZhelBURUR5Qi9CSjZVVGQ4YmlKU0ExeG94Uyt0ckgxeHpVemtnSVpFVmk1VDV0S3FVenp3V1RMZFhHcWFmMFhPMEhDdXBucklpL3lBRTNLMDhhMmlCa3lFeGp0NldMRG5EdkMrOEtjZVJQaGVqeHhVSER1UjVZcU9zQWxMWVVTZFNSTzBUTkJQdjNpRTRtNlQvVkRlYWtrR01DUHdZOWgzanNPY1hnWlhNbkZDRXdPaDVPcm8vTUZJWHFvR2lUViIsIm1hYyI6ImRhM2M2YjZmZmEzZTAwZGZlMTU0NWZhOGY2ODFlNGM3MGRmYWYyNjUxNjc5YzY3NmY1MzlmMjJlZjY2OGZhNWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+