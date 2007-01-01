Калуга встала в пробках
Утром в четверг, 5 марта, движение затруднено в разных частях города.
Автомобилисты стоят в пробках на улицах Генерала Попова, Советской, Телевизионной, Московской, Ленина, Жукова, Кирова, Набережной, Кутузова, Тарутинской, Грабцевском шоссе, дороге между Силикатным и Белой, подъездной дороге от трассы М3 «Украина».
Очевидцы сообщают о ДТП на Грабцевском шоссе и на Московской в районе путепровода.
