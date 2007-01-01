Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Калуга встала в пробках
Авто и транспорт

Калуга встала в пробках

Дмитрий Ивьев
05.03, 08:42
1 733
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Утром в четверг, 5 марта, движение затруднено в разных частях города.

Автомобилисты стоят в пробках на улицах Генерала Попова, Советской, Телевизионной, Московской, Ленина, Жукова, Кирова, Набережной, Кутузова, Тарутинской, Грабцевском шоссе, дороге между Силикатным и Белой, подъездной дороге от трассы М3 «Украина».

Очевидцы сообщают о ДТП на Грабцевском шоссе и на Московской в районе путепровода.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
8 оценили
25%
0%
0%
25%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ii8ybkZhMGpkZzNHQ0o2clBpOVRBOVE9PSIsInZhbHVlIjoiRE1XbVZvTlFhVGx2emQveFQzSk9pWnVKUlFUejRzSWdiMUdoTS9xZHZoZmVjWXJ4V3l0T1ROTUdENHlwQnR4ekhNbWJPWHVIak9uUXV6WVpxVGpoTmhSY3ZYTU5uVjdZQUtUWDZEOGFOZHV1bEFZWTFHREV2bXBUaEsyWGdkV2NUYmQyZDRJOXdmSDhqTCtrMjhtVmlWcENGamZ2S09wWjdJM1NVUmdGZlhRL1phcHpJTjM4MDlqVDBPMUFIcVEraWYxOGt0end3SnhJYzN6UW5JZzBlbVk0RmFGNXZ2T251SWE0NFRkT1hvUE03Q3EyRitGYkJyU2F2ZWMrQ3BsSENPdWlJKzBUQlBIZUJpMG5kUWhzdjZnZ3NkWE4vdUZTMkhpUU5aalRhMW5GOUp3cmlSZVJRdEFQQUlmYkpZcWtmbmZuRzI4b3E0ZnFTbEtBU3hJTjRqeHRmUW5STjlqQ1UwV0VWTG1Bb2ZPYm9vdFNXbTdPSHkrRHQyY0NEZWdBVHM4WkpML285YzFKTlB0TjZGcUJXa1E1SmMydXJrc2lGc1dYYXI2REJDY1Z4UHhDUkdjcmJ1R1UzNmdyMXd4dSIsIm1hYyI6ImQ1YzExMjQ5OTE3YjFkYzEyMmQ3MTJkZWRmOTNjYjNiM2Q4MGJlODBjYWEzOTdiZmRiMzgxMzBmYjljNzEwYmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IldqMW9ycWZYN01pMnozSXJRRkJ2Qnc9PSIsInZhbHVlIjoiaEc3cTc2Wkh0MlNaOU5XYmNhbEdFN2Q0azZodlJCb3JRc2dUdDJ4dzdyUzVqZk9xM2FDKzdWSHBweUp1NU1WSWwwWVc5dlYvcXVnL0h0dG84UzBSY21JWlBmYzk0YmxCbnVzYlMwcXJkdTNrdERKTmJLMENrM08zQ1Q2d1BjRVlud3lGR1ZhbmJ2anNWVWpYeHFGTmhVRXRKZGp6MGxrNDBNN0JhOHlhU1J2SElaVWFVMGx0cjFHZUg2aFoyOHVsUXJYR2ptdGhWR2s2TmJiQmdwQ0tmeDdCMisvSnRKbG02cTB3WFVRL1lHNnZhUTZJbE00MlJlOWpRdm5VbGRhWG45OHhFMGJSNnpOTWEvRXhBdS95VlRocVdmbkxUR2QrUkhuVC9iWTYwMDJ0cHJEd1Y0MXRiQktBTktxZEhCcHJhRlNtRjh4QmQ1SW5GK3FXbFowdEFZVm1nQm5iSTRkeWdMU2trOFRBTzVrL3BlU2x5aGxsTERGTW1kRmN3dWVuMTQ4UnVNRUU0b09LbFJMblVQM3lvdlRNNHdoK3B0U1hjSGxESDZtTXZuc0tyOHppd2tGaTRTSFkwK2ZueDVScmxkVnFzeEJ0MGVMOGtWUndWS3lMQXkxUGFlU0VvR0R5ZzdrVG5FY0JwT1ZyWHJLQkU5ZUlyRURKN21RVUVTMllPNmNNbS9Td1V1Lzd2d2pZSTkybUNCSkVXV0ZmeEtUcXdrWE5WSm10RnhZcWY5NHcyRDdoZVBEK0wwbDlmNHdrc2ErZWVUWFNQRFhOTXJ1bkZmV2lHWFpvRUllWndrSEVFaWdxVDgvcnVZejVIUnYyK2paUHJBd1EzYk9mNjhUZSIsIm1hYyI6IjhkYzE3MzlhMWY4Y2I1ZDM1ZjNmMDhjNDAwN2IzM2RiZTEyODBiMzRlMGRkNmE4NzhiN2JjNjIyZmFlZmIwZTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+